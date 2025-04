Burza wokół Imane Khelif, Przemysław Babiarz aż nie wytrzymał. "Sprały kobiety"

Skandal na igrzyskach olimpijskich? Imane Khelif i Lin Yu-ting na pierwszym planie

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk IBA wyrażała poważne obiekcje względem dopuszczenia do rywalizacji Imane Khelif i Lin Yu-ting, które rywalizować miały kolejno w kategoriach do 66 kg i 57 kg. Do startu w tej samej kategorii wagowej, co Tajwanka, szykowała się Julia Szeremeta, której życie impreza w Paryżu odmieniła wręcz o 180 stopni. Polska pięściarka z postaci szerzej nieznanej stała się jedną z największych gwiazd naszego sportu.