Ancelotti zdecydował, a tu nagłe potwierdzenie ws. Xabiego Alonso. Wielkie poruszenie

To już koniec Ancelottiego w Realu Madryt. Włoch pogodzony z rozstaniem

Zgodnie z wiedzą redakcji "Relevo" Ancelotti wreszcie zdecyduje się na objęcie sterów reprezentacji Brazylii , która kusi go od wielu miesięcy. Jeszcze przed sezonem miało dojść do podpisania umowy, ale "Carletto" zdecydował się na pozostanie w Madrycie. A "Canarinhos" od lutego 2023 roku mieli już trzech różnych selekcjonerów. Każdy z nich miał być "tymczasowym", aż na pracę zdecyduje się Ancelotti.

Z Niemiec nadeszły wieści ws. Xabiego Alonso. Dyrektor sportowy Bayeru wszystko potwierdził

Jeszcze większe poruszenie w stolicy Hiszpanii zapanowało, gdy dyrektor sportowy Bayeru Leverkusen - Fernando Carro, w rozmowie ze "Sky Sports" potwierdził doniesienia odnośnie do Xabiego Alonso . Wprost ujawnił, że istnieje "dżentelmeńska umowa" zezwalająca mu na przenosiny do Realu Madryt.

Rozbudziło to wyjątkowo apetyty i wyobraźnię fanów "Królewskich", którzy wyczekują przybycia Hiszpana od dłuższego czasu. A kolejne wpadki Bayeru zdają się jedynie przybliżać szkoleniowca do Madrytu.

- Nie będziemy czekać do końca sezonu; decyzja musi zapaść wcześniej, ponieważ rodzi to dalsze konsekwencje dla planowania składu i przygotowań. Dlatego zarówno Xabi, jak i my mamy świadomość, że to decyzja, której nie można dłużej przeciągać - musi zostać podjęta stosunkowo szybko - podkreślił. Szanse na odejście Hiszpana ocenił na 50/50.