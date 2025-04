Koniec kapitalnej passy. Mistrz Polski pokonany, gigantyczne emocje w końcówce

Imaz ze snajperskim patentem na "Miedziowych". Jeden cios nie przyniósł triumfu

Tym razem Hiszpan ponownie otworzył wynik spotkania, tyle że uczynił to pięć minut szybciej. Idealnie wyszedł do podania mijającego formację obronną Zagłębia, stanął oko w oko z Dominikiem Hładunem i przytomnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Bramką gospodarze zwieńczyli kwadrans zdecydowanej przewagi .

Nie minęło pół godziny gry i mieliśmy remis . Po nieporadnym dryblingu piłkę w polu karnym przeciwnika stracił wprawdzie Tomasz Pieńko , ale dopadł do niej Kajetan Szmyt i po chwili było 1:1. Taki rezultat utrzymał się do przerwy.

Na prawdziwe emocje trzeba było jednak zaczekać do ostatnich minut. W tej fazie gry pierwszoplanową postacią meczu okazał się Pieńko. Najpierw przegrał sytuację sam na sam ze Sławomirem Abramowiczem, by w kolejnym natarciu wywalczyć rzut karny, gdy faulował go Enzo Ebosse.