Kluczowe wieści ws. Ter Stegena. Flick potwierdził ws. Niemca

Już we wtorek FC Barcelona rozegra kolejne ligowe starcie. Tym razem rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będzie siódma w tabeli Mallorca. Podczas spotkania w rundzie jesiennej lepszy okazał się zespół ze stolicy Katalonii, wygrywając pewnie 5:1 . Tym razem o wygraną może nie być tak łatwo. Jest to już decydująca faza sezonu, a każde potknięcie może oznaczać oddalenie się od mistrzostwa Hiszpanii. Po 32. kolejkach liderem jest Barcelona. Ma aż cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.

Taka sytuacja z pewnością nie byłaby możliwa, gdyby nie występy Wojciecha Szczęsnego . Polak zanotował passę aż 22 meczów bez porażki , które poza prowadzeniem w ligowej tabeli zapewniły również drużynie półfinał Ligi Mistrzów oraz finał Pucharu Króla. Wiadomo jednak, że 35-latek wkrótce może stracić swoje miejsce w bramce. Wszystko za sprawą wracającego do zdrowia ter Stegena. Te doniesienia medialne potwierdził Hansi Filck, który o Niemcu wypowiedział się na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Zdecydujemy, rozmawiając z nim, kiedy nadejdzie czas powrotu. Jest gotowy, jest gotowy. Musimy porozmawiać na temat tego, co chcemy zrobić - zdradził.

Ter Stegen gotowy do gry. Szczęsny może się obawiać

Hiszpańskie media zapowiadały jednak, że szkoleniowiec nie ma zamiaru zmieniać hierarchii bramkarzy do końca sezonu. Co ciekawe według informacji przekazanych przez Helenę Condis Niemiec może wkrótce znaleźć się w kadrze meczowej. Miałoby to miejsce najprawdopodobniej podczas najbliższego El Clasico, czyli 26 kwietnia. Wtedy rozegrane zostanie finałowe spotkanie Pucharu Króla.