Duże wyzwanie przed Barceloną, już bez Lewandowskiego. Zapadły decyzje

Trudno w tym momencie przewidzieć, ile spotkań opuści Robert Lewandowski . W optymistycznej wersji zdąży na 6 kwietnia i rewanż przeciwko Interowi Mediolan w półfinałach Ligi Mistrzów, w pesymistycznej nie wyzdrowieje nawet do rozgrywanego 11 maja ligowego El Clasico. Oczywiście nie ma mowy, by zagrał w sobotę przeciwko Realowi Madryt w finale Copa del Rey. Przetarciem "Dumy Katalonii" przed tym starciem będzie konfrontacja z Mallorcą (godzina 21:30).

"Blaugrana" będzie miała zatem pierwszą okazję, by przetestować warianty gry bez polskiego napastnika. W buty naszego rodaka ma wejść Ferran Torres. Najpewniej to on będzie "dziewiątką" przez całą nieobecność "Lewego". Jest w niezłej formie, w ostatnich 6 kolejkach strzelił 4 gole.