UEFA nie miała litości ws. Goncalo Feio. Oficjalny komunikat

Legia Warszawa ma przed sobą ostatnią przeszkodę do awansu do Ligi Konferencji Europy. Zespół ze stolicy zagra w ostatniej rundy rywalizacji o fazę grupową tych rozgrywek ze znaną w naszym kraju kosowską Dritą i będzie rzecz jasna faworytem do awansu.

Poprzednia faza przyniosła bardzo dużo emocji, a związane one były z rywalizacją z duńskim Brondby Kopenhaga. Do meczu rewanżowego Legia podchodziła z jednobramkową zaliczką, ale na boisku w Warszawie nie działo się zbyt wiele ze strony naszego zespołu. Pełne ręce roboty miał za to Kacper Tobiasz, którego uznano za bohatera tego spotkania.

Feio zawieszony na jeden mecz, ale...

Po ostatnim gwizdku piłkarze rzecz jasna cieszyli się z awansu do kolejnej rundy, ale największe emocje pokazał trener Goncalo Feio, który pokazał skandaliczny gest do kibiców gości. Spotka go za to surowa kara, bo został przez UEFA zawieszony na jedno spotkanie. Co jednak ważne, zawieszenie Feio zostało zawieszone na okres jednego roku.

Klub został zaś ukarany karą pieniężną za zablokowanie ciągów komunikacyjnych na jednej z trybun. Legia wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. "Informujemy, że na podstawie dzisiejszej decyzji UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body trener Legii Warszawa Goncalo Feio został ukarany karą zawieszenia na jeden mecz w ramach rozgrywek UEFA. Jednocześnie, wykonanie tej kary zostało zawieszone na okres jednego roku. Oznacza to, że trener będzie mógł prowadzić zespół w najbliższych meczach rundy play-off eliminacji Ligi Konferencji UEFA" - czytamy w pierwszej części komunikatu.

"Ponadto, klub został ukarany karą finansową 10.000 euro za zablokowane ciągi komunikacyjne na Trybunie Północnej" - napisano dalej. Pierwszy mecz Dritą zbliża się wielkimi krokami. To spotkanie zaplanowano na czwartek 22 sierpnia. Pierwszy gwizdek wybrzmi w Warszawie o godzinie 18:00.

