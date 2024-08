Legia Warszawa broni Feio przed oskarżeniami. Wydano oświadczenie

Goncalo Feio z podobnymi oskarżeniami spotykał się również w Motorze Lublin. Legia Warszawa broni jednak swojego trenera i twierdzi, że słowa Kowalczyka są niczym niepoparte i trudno w ogóle się do nich odnosić.

Legia Warszawa odpowiada na słowa Kowalczyka

" Wykonałem już dwa-trzy telefony i wiem, że w szatni są wkurzeni, bo on wyzywa piłkarzy. Było gorąco. Jest źle. Jest kilku zawodników, którzy po prostu są wyzywani. Jest zadyma " - opowiadał Wojciech Kowalczyk w programie "Liga Minus". Do jego słów postanowił w oficjalnym oświadczeniu odnieść się rzecznik Legii, Bartosz Zasławski.

Na początku pisał o tym, że Feio jest trenerem bardzo zaangażowanym w życie klubowe i że relacje z zawodnikami są dla niego bardzo ważne. "Często podkreśla, że stanowią one wręcz najważniejszą część pracy trenera i najpierw patrzy na zawodników jak na ludzi, z ich emocjami, odczuciami, sprawami rodzinnymi, a potem jak na zawodowych piłkarzy. Chce ich lepiej zrozumieć i poznać. Wtedy dotrze do nich na boisku" - napisano. Dodano też, że nie zdarzyło się, by Feio hierarchizował piłkarzy.