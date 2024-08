Gigant ogłosił kadrę na mecz z Polską. "To jest wstyd"

Reprezentacja Polski z mistrzostw Europy w Niemczech wróciła w całkiem niezłym nastroju, co jak na zdobycie jednego punktu w trzech meczach jest dość zaskakujące, ale kibice docenili styl, jaki prezentowała drużyna prowadzona Przez Michała Probierza, wierząc, że w przyszłości może on przynieść efekty. Pierwsze testy dla Biało-Czerwonych już we wrześniu , gdy rozpocznie się kolejna edycja Ligi Narodów UEFA. Będzie ona dla nas bardzo ważna w kontekście rozstawienia w losowaniu eliminacji mistrzostw świata 2026.

Chorwacja nie dorasta Polsce do pięt. Vrdoljak bez litości

Z pewnością można więc powiedzieć, że w przypadku rozegrania meczu w Polsce infrastruktura będzie zdecydowanie wyższej jakości. Jeśli zaś chodzi o same powołanie, które wysłał Dalić, to nie są one żadnym zaskoczeniem. - Wielkiej rewolucji kadrowej nie ma i nikt się nie spodziewał drastycznych zmian. Nasz selekcjoner zawsze lubi wziąć jednego, dwóch młodych wyróżniających się graczy, by pokazać, że droga do kadry dla nikogo nie jest zamknięta. Petar Sucić to środkowy pomocnik. W kadrze gra jeszcze jego kuzyn Luka Sucić. Ich ojcowie to bracia - dodał były piłkarz Legii Warszawa.