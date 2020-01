Jarosław Niezgoda został piłkarzem Portland Timbers, klubu występującego w MLS. Dotychczas napastnik był graczem Legii Warszawa. Według medialnych informacji, kosztował około czterech milionów euro. Timbers poinformowali, że Polak otrzymał status "designated player", co oznacza, że będzie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w zespole.

24-letni zawodnik w barwach ekipy z Łazienkowskiej spędził trzy sezony, w 60 meczach strzelając 29 goli. W bieżących rozgrywkach trafił do siatki 14 razy i jest liderem klasyfikacji strzelców.

"Jesteśmy zadowoleni, że pozyskaliśmy kolejnego napastnika z dozą jakości" - powiedział Giovanni Savares, szkoleniowiec drużyny Timbers, cytowany na stronie internetowej klubu.

"Jarek jest sprytnym i dynamicznym napastnikiem, który udowodnił, że potrafi wykańczać akcje" - dodał.

Oficjalnie ogłoszenie transferu przeciągało się - Niezgoda wyleciał do Stanów już 10 stycznia, ale miejscowi lekarze stwierdzili, że zawodnik ponownie musi poddać się ablacji serca. Zabieg przebiegł pomyślnie, a kluby dopięły ostatnie szczegóły.

To kolejny polski napastnik, który trafił zimą do MLS. Niedawno zawodnikiem New England Revolution został Adam Buksa z Pogoni Szczecin.