Legia wydała ważny komunikat. Będzie wielki powrót, gwiazdor ma jasny cel

Oczy piłkarskiej Polski od kilkunastu dni skierowane są na Warszawę nie bez powodu . W stolicy naszego kraju kończy się właśnie ostatnie zgrupowanie reprezentacji przed Euro 2024. Michał Probierz wraz z podopiecznymi do Niemiec nie wyleci jednak w najlepszym humorze. Sporą liczbę graczy męczą mniejsze lub większe urazy. Dodatkowo w poniedziałek nadeszły nie najlepsze wieści dotyczące Roberta Lewandowskiego . Kapitan w spotkaniu z Turcją na murawie wytrzymał nieco ponad pół godziny. "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda" - poinformował w poniedziałek PZPN. Uraz wykluczył kapitana ze starcia rozpoczynającego przygodę "Orłów" na niemieckich boiskach przeciwko Holandii.

To nie są jedyne ważne informacje dochodzące ze stolicy. W trakcie przerwy między sezonami klubowymi nie próżnują działacze Legii. Już od paru tygodni głośno było o ich staraniach związanych z ponownym sprowadzeniem na Łazienkowską Luquinhasa. Brazylijczyk w przeszłości w barwach "Wojskowych" spisywał się naprawdę dobrze. W latach 2019-2022 rozegrał ponad sto spotkań i sięgnął po dwa z rzędu tytuły mistrza kraju. Triumf w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy to do dziś jego największy sukces w seniorskiej karierze. Miłe chwile spędzone w stolicy naszego kraju na pewno będzie pamiętał do końca życia.