Legia traci nagle trenera. Kuriozalny powód. Tego w lidze jeszcze nie było

Legia Warszawa sięgnęła po komplet punktów w domowym starciu z Widzewem Łódź (2:1), ale czasowo traci trenera. Goncalo Feio nie będzie mógł dyrygować zespołem w następnej kolejce, gdy "Wojskowi" w hicie jesieni zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. To efekt żółtej kartki, jaką portugalski szkoleniowiec zobaczył w trakcie niedzielnego spotkania. Było to dla niego już czwarte tego typu napomnienie w tym sezonie. Przymusowa pauza czeka go więc z automatu.