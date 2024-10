Sceny z udziałem Feio. Dziennikarz przerwał wywiad, nagranie krąży po sieci

Wzruszające obrazki w Serbii. Feio i Radović spotkali się po meczu

34-latek potrafi też jednak zaskoczyć w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Po wyjazdowej konfrontacji z Legii z TSC Backa Topola doszło do wzruszających scen. Goncalo Feio w drodze do szatni wypatrzył Miroslava Radovicia, absolutną legendę warszawskiego zespołu. Jego reakcja? Bezcenna. Portugalczyk nawet się nie zastanawiał, przerwał wywiad telewizyjny Serba, po to by go serdecznie wyściskać i krótko z nim porozmawiać.