Klasyk polskiej ligi rozstrzygnięty w samej końcówce. Złoty gol obrońcy

To jednak gospodarze ostatnio są na fali. Nie przegrali od 20 września, a od tej pory pięć razy wygrali i dwukrotnie zremisowali. Za to łodzianie nie mają za bardzo się czym chwalić. Na własnym boisku przegrali z Koroną Kielce oraz Górnikiem Zabrze i niewiele zabrakło, by odpadli z Pucharu Polski z trzecioligowcem.

