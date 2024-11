Fantastyczna passa mistrzów Polski. Dwa szybkie ciosy i rywal na deskach

Do przerwy obrońcy tytułu strzelali tylko "ślepakami". Potem wystarczyły dwa szybkie ciosy

Po kilkunastu minutach golkiper Górnika ponownie odegrał główną rolę. Tym razem stanął twarzą w twarz z Afimico Pululu i zatrzymał jego uderzenie z narożnika pola bramkowego. To było dla gospodarzy drugie poważne ostrzeżenie .

Zabrzanie nie potrafili jednak skonsolidować szyków obronnych. Efekt? W 31. minucie piłka wreszcie wpadła do ich bramki . Tyle że z pomocą przyszedł im system VAR. Analiza akcji na powtórkach wykazała, że Jesus Imaz znajdował się na pozycji spalonej.

Po zmianie stron do falowych ataków przystąpił zespół Jana Urbana. Nie przyniosły one jednak żadnego rezultatu. Obrońcy tytułu przetrwali napór rywala bez szwanku i... przystąpili do kontruderzenia.