Legii trzeci raz w tym sezonie nie udało się pokonać Piasta Gliwice. Lider zremisował, tracąc gola po rzucie karnym. Trener Aleksandar Vuković nie kwestionował decyzji o „jedenastce”. Ironizował jednak na temat sędziego Szymona Marciniaka.

- Chcieliśmy zdobyć trzy punkty. Byliśmy gotowi na to. Jeden niepotrzebny błąd dał sędziemu pretekst. A ten sędzia dużo nie potrzebuje, żeby zagwizdać karnego przeciwko Legii i nie sprawdzić go w ogóle. Tak samo w Zabrzu nie było potrzeby, żeby w 8. minucie zareagować odwrotnie - mówił po spotkaniu serbski szkoleniowiec.

W 58. minucie sobotniego spotkania Paweł Wszołek sfaulował w polu karnym Sebastiana Milewskiego. Międzynarodowy arbiter bez wahania wskazał na "jedenastkę". Nie prosił o VAR. Karnego wykorzystał Jorge Felix. Legia przegrywała, choć chwilę wcześniej z boiska usunięty został obrońca gości Bartosz Rymaniak.

Dopiero sześć minut przed końcem spotkania wyrównującego gola dla Legii zdobył Maciej Rosołek. Mecz zakończył się remisem. - Chwała drużynie za to, że wróciła do gry po utracie bramki i to mimo tego, że nie był to dzień, w którym lataliśmy po boisku. Zawodnicy jednak dążyli do celu do samego końca. Byłoby ogromnie niesprawiedliwe, gdyby ten mecz przegrali - dodał Vuković.