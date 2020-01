Zdesperowany Lech Poznań próbuje za wszelką cenę wzmocnić zespół przed rundą wiosenną - dziennikarz "Super Expressu" Piotr Koźmiński poinformował, że "Kolejorz" złożył ofertę za skrzydłowego ŁKS Łódź Daniego Ramireza.

Lech próbuje wzmocnić swój zespół zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Ogromna wyrwa jest na prawej obronie, gdzie kontuzji doznał Robert Gumny, a zakontraktowany już Alan Czerwiński do końca czerwca jest zawodnikiem Zagłębia Lubin. Poznaniacy chcieliby wykupić zawodnika już teraz, ale nie są skłonni do zapłacenia za to blisko trzech milionów złotych.

Wzmocnienia wymaga też ofensywa, bo do Portugalii wypożyczony został Joao Amaral, w perspektywie jest odejście Kamila Jóźwiaka, zaś latem z klubem pożegnają się Christian Gytkjaer i Darko Jevtić. Duńczyk już teraz nie ma zmiennika, bo klub z Poznania nie chce już Timura Żamaletdinowa, a Paweł Tomczyk prawdopodobnie zostanie wypożyczony, by mógł więcej grać. Ramirez mógłby grać w Lechu na skrzydle lub za napastnikiem.

Łodzianom pomógł w awansie do Ekstraklasy, a w niej jesienią zdobył sześć bramek i miał trzy asysty. Zdaniem red. Piotra Koźmińskiego z "Super Expressu" Lech już złożył ofertę za 27-letniego Hiszpana, ale walczący o utrzymanie się w lidze łodzianie mogą nie chcieć pozbyć się najlepszego zawodnika. ŁKS po 20 kolejkach traci aż siedem punktów do znajdującej się poza strefą spadkową Arki Gdynia, a na dodatek rundę zacznie od wyjazdowego starcia z Legią Warszawa.

"Kolejorz" chciałby też napastnika, który teraz walczyłby o miejsce w składzie z Christianem Gytkjaerem, a latem - zastąpiłby Duńczyka. Szkockie media informowały już, że poznaniacy złożyli ofertę za urodzonego w Szwajcarii reprezentanta Albanii Floriana Kamberiego, ale Hibernian FC odrzucił ją. Z kolei zdaniem Krzysztofa Stanowskiego z portalu Weszlo.com już wkrótce do Lecha trafić może Gruzin Nika Kaczarawa, znany w Polsce z występów w Koronie Kielce. Nie jest to nowy pomysł - już rok temu zainteresowany pozyskaniem tego gracza był ówczesny szkoleniowiec "Kolejorza" Adam Nawałka. Blisko dwumetrowy reprezentant Gruzji ma do końca czerwca ważną umowę z cypryjskim Anorthosisem Famagusta.

Piłkarze Lecha od niedzieli są na 10-dniowym zgrupowaniu w tureckim Belek. Można się spodziewać, że choć jeden nowy zawodnik dołączy do drużyny jeszcze podczas tego obozu. Na razie jedynym "nowym" graczem w zespole jest Michał Skóraś, któremu Lech skrócił wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. Dodatkowo do Belek poleciało pięciu młodych piłkarzy z zespołu rezerw.

