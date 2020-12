Jagiellonia Białystok. Dwóch Frankowskich i Grosicki w jedenastce wszech czasów

Tomasz i Przemysław Frankowscy, Kamil Grosicki, Ivan Runje czy Taras Romanczuk znaleźli się w jedenastce wszech czasów Jagiellonii Białystok, wybranej na stulecie istnienia klubu. Piłkarzem stulecia "Jagi" został Tomasz Frankowski, trenerem - Michał Probierz.

Wyboru dokonała na koniec roku specjalna kapituła, złożona z przedstawicieli klubu, mediów i kibiców. Wcześniej wybrała ona również trzy inne zestawienia piłkarzy Jagiellonii: jedenastkę honorową oraz złożoną z cudzoziemców i oddzielną - z wychowanków. W lipcu ogłoszony został wybór jedenastki dokonany przez kibiców, którzy głosowali przez internet na specjalnym formularzu.

W ocenie kapituły, w bramce takiej drużyny wszech czasów białostockiego zespołu powinien stanąć Mirosław Sowiński, który w Jagiellonii rozegrał 332 spotkania. "Kiedy przy Słonecznej (adres stadionu w Białymstoku - PAP) krzyczał 'moja', to wszyscy wiedzieli, że 'Sowa' za chwilę zgasi kolejną akcję rywala. Z Jagą przeszedł drogę od 3. ligi do finału zmagań o Puchar Polski" - podkreślono w środowym komunikacie biura prasowego klubu, gdzie podane zostały wyniki plebiscytu.

Zestawienie obrony to: Jarosław Bartnowski, Chorwat Ivan Runje, Thiago Cionek i Antoni Cylwik. Na prawej pomocy kapituła wyróżniła miejscem w tym zestawieniu Przemysława Frankowskiego, na środku - Rafała Grzyba i Tarasa Romanczuka, zaś na lewym skrzydle - Kamila Grosickiego. Romanczuk to - obok Runje - zawodnik stanowiący o sile obecnej Jagiellonii; Rafał Grzyb - wieloletni kapitan zespołu przed Romanczukiem - jest już u kolejnego trenera zespołu członkiem sztabu szkoleniowego. Najlepsi w historii klubu napastnicy, to - zdaniem kapituły - Tomasz Frankowski i Jacek Bayer.

Trenerem zespołu wszech czasów wybrany został Michał Probierz, z którym wiążą się największe sukcesy piłkarskiego zespołu Jagiellonii w ostatnim dziesięcioleciu, m.in. zdobycie Pucharu Polski w 2010 roku czy medale mistrzostw kraju. Oddzielnie piłkarzem stulecia klubu wybrany został Tomasz Frankowski.

Za datę powstania Jagiellonia przyjmuje się maj 1920 roku. Wówczas żołnierze stacjonującego w Białymstoku Batalionu Zapasowego 42. Pułku Piechoty powołali do życia koło sportowe - sekcję piłki nożnej. Pierwszy mecz rozegrano 30 maja 1920 roku, w którym ten zespół wygrał z Kresowcami 5-1.

Na sportowej mapie regionu, jako klub pod tą nazwą, Jagiellonia pojawiła się 27 stycznia 1932 roku wskutek połączenia Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty (piłka nożna, lekkoatletyka) oraz istniejącego od 1927 r. Klubu Sportowego Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie działała sekcja lekkoatletyczna.

Kończący się 2020 rok jest w Białymstoku rokiem Jagiellonii; w lutym radni nadali dużemu rondu na wjeździe do miasta od strony Warszawy imię tego klubu. Odbyło się też referendum w sprawie wyglądu herbu klubu, na stadionie miejskim otwarto tzw. galerię sław Jagiellonii.

Trwa zbiórka społeczna pieniędzy na sfinansowanie budowy pomnika upamiętniającego historię powstania klubu. Ma on symbolicznie przypominać o 42. Pułku Piechoty, którego żołnierze dali początek drużynie piłkarskiej dziś grającej w ekstraklasie. Jego odsłonięcie planowane jest na maj 2021 roku.

autor: Robert Fiłończuk

rof/ cegl/

