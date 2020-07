Błażej Augustyn, występujący ostatnio w Lechii Gdańsk, został nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok. 32-letni obrońca podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

W ostatnich latach Augustyn był wyróżniającym się defensorem w polskiej Ekstraklasie. Razem z Michałem Nalepą stworzył w Lechii Gdańsk jeden z najlepszych duetów środkowych obrońców.

Jego przygoda z Lechią dobiegła jednak końca i Augustyn podpisał umowę z Jagiellonią Białystok. Kontrakt będzie obowiązywał przez dwa lata, zawiera też opcję przedłużenia o kolejny rok.



- Wierzę, że to co najlepsze ciągle przede mną. Życzę tego sobie oraz mojemu nowemu klubowi. Wiem jakie są oczekiwania wobec mojej osoby. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie ruszymy mocno i klub będzie walczył o to, o czym wszyscy tutaj marzą - powiedział Błażej Augustyn po podpisaniu umowy z Jagiellonią, cytowany przez oficjalny serwis klubu.



Augustyn w przeszłości był piłkarzem m.in. włoskich Ascoli, Catanii Calcio, Vincenzy, Rimini, szkockiego Hearts of Midlothian, angielskiego Boltonu, a także Górnika Zabrze i Legii Warszawa.



- W Jagiellonii od kilku lat jest duża jakość. Osobiście lubię grać agresywnie, zarówno na treningach jak i podczas meczów. Taka jest polska piłka, same umiejętności nie wystarczą. Trzeba dołożyć do nich zaangażowanie, agresję, pressing, bieganie. Wierzę, że moja obecność pomoże chłopakom wyciągnąć dodatkowe rezerwy i wspólnie coś osiągniemy. Myślę, że wszystkim nam zależy na rozwoju - dodał Augustyn, zapytany o rywalizację z Ivanem Runje i Bogdanem Tiru.

Zdjęcie Błażej Augustyn (z lewej) / Piotr Matusewicz / Newspix

