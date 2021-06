Trener Brosz z Górnikiem pożegnał się po pięciu latach pracy, co jest rekordem w historii 14-krotnego mistrza Polski. Jego umowa wygasa z ostatnim dniem czerwca i nie została przedłużona. Już pod koniec maja klub ogłosił, że nowym szkoleniowcem będzie Jan Urban. Legenda Górnika z drugiej połowy lat 80., który potem z sukcesami jako trener pracował głównie w Legii. Na trenerską ławkę w Ekstraklasie wraca po trzech latach przerwy. Poprzednio prowadził Śląsk Wrocław (2017-18).

Trener Urban pracę w Zabrzu zaczął od skompletowania kadry szkoleniowej. Jego asystentem będzie Marcin Prasoł, który w ostatnich latach prowadził trzecioligowe rezerwy Górnika. W klubie zostaje też odpowiedzialny za bramkarzy Mateusz Sławik. Nową osobą w sztabie jest Mirosław Kmieć i odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne Cesar Sanjuan-Szklarza. Obaj pracowali z Janem Urbanem w poprzednich klubach (Lech, Legia, Śląsk, Osasuna).

- To trenerzy, z którymi wcześniej pracowałem i z którymi znamy się bardzo dobrze. To taka mieszanka jeżeli chodzi o kadrę szkoleniową, bo z jednej strony są osoby, które były blisko mnie, a z drugiej strony ludzie, którzy są od jakiegoś czasu w Górniku. Chodzi o to, żeby była burza mózgów, żeby każdy miał coś do dodania i powiedzenia. Marcin i Mateusz na pewno wiele mi powiedzą co do obecnego zespołu, bo wiadomo, to nie jest ten Górnik w którym ja byłem. Wiele się tutaj pozmieniało. Ich pomoc będzie na pewno bardzo cenna - podkreśla nowy trener Górnika.

Latem zabrzan czekają dwa letnie obozy, a także seria gier sparingowych. W nich szansę pokazania się dostatnie grupa młodych zawodników, która w tym pierwszym okresie trenować będzie z pierwszym zespołem. Kilku zawodników wraca też z wypożyczeń, jak bramkarz Daniel Bielica z Warty Poznań czy Wojciech Hajda z Sandecji Nowy Sącz. Będzie też pozyskany Robert Dadok ze Stali Mielec, z którym zabrzanie podpisali dwuletni kontrakt.

Michał Zichlarz