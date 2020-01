Erik Jirka został wypożyczony do końca sezonu z serbskiej Crvenej Zvezdy do Górnika Zabrze. 22-letni skrzydłowy może zostać wykupiony przez śląski klub.

Jirka jesienią także przebywał na wypożyczeniu. Reprezentował barwy serbskiego FK Radnicki, gdzie w 19 spotkaniach zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty.



Polscy kibice mogą pamiętać 22-latka z jego gry dla Spartaka Trnava, w barwach którego wyeliminował z europejskich pucharów Legię Warszawa.

- To młody, utalentowany i bardzo zdeterminowany piłkarz, który odgrywał bardzo ważną rolę w Spartaku Trnava w świetnym dla drużyny okresie. Ostatnio, już jako piłkarz Crveny Zvezdy grał na wypożyczeniu prezentując bardzo dobrą dyspozycję. Erik gra głównie na prawej pomocy, ale doskonale radzi sobie również na lewym skrzydle oraz w ataku. Jest szybki, dynamiczny, umiejętnie łączy grę w defensywie i ofensywie. Jirkę obserwowaliśmy od dłuższego czasu - powiedział Dariusz Czernik, członek zarządu Górnika Zabrze dla oficjalnej strony klubu.



- Bardzo ważne były też dla nas opinie piłkarzy, którzy poznali go nie tylko na boisku, ale także poza nim. Myślę przede wszystkim o Martinie Chudym, ale też o Eriku Grendelu, którzy byli jego starszymi kolegami w Trnavie. Grendel powiedział, że trafia do Górnika naprawdę bardzo dobry piłkarz i mamy nadzieję, że faktycznie tak się stało. Chciał do nas przyjść, jest przekonany, że gra w Górniku to dla niego szansa na dalszy rozwój. Wierzymy, że wiosną będzie ważną postacią zespołu - dodał Czernik.

Górnik Zabrze zajmuje 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

