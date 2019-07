- Nie będziemy młodzieży rozpieszczać pieniędzmi, bo nie tędy droga. Trzeba im zaoferować dobrą bazę, dobrych trenerów i pomysł na najkrótszą ścieżkę do pierwszego zespołu - podkreśla koordynator pionu sportowego ekstraklasowego Górnika Zabrze Artur Płatek.

Zdaniem Płatka często popełnianym błędem w Polsce jest budowa nowoczesnych aren piłkarskich bez dbania o zaplecze dla młodych graczy. - Mamy piękne stadiony o światowym poziomie, ale to wszystko jest budowane z odwrotnej strony, zamiast zacząć od boisk dla dzieci i młodzieży - dodał Płatek, odpowiadający w śląskim klubie za transfery.

Przywołał przykład słynącej z "eksportu" zawodników Argentyny, gdzie baza młodzieżowa jest dobrze rozwinięta. - Musimy mieć swój pomysł, co rok wprowadzać z rezerw jednego, dwóch piłkarzy do pierwszej drużyny. Taką drogę przeszedł Szymon Żurkowski, inni muszą to widzieć. Za darmo nic nikomu nie wolno dawać - ocenił.

Sprzedany zimą do włoskiej Fiorentiny Żurkowski był bohaterem najwyższego transfery w historii Górnika.

- Jestem tu pół roku, najważniejsze wiosną było utrzymanie się, co nie przyszło łatwo, mimo że graliśmy dobrze. Trzeba wyciągać wnioski. Wiem, gdzie tkwi problem, ale nie da się go rozwiązać z dnia na dzień. To dobrze, że mamy kogoś takiego, jak pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która żyje nie tylko problemami mieszkańców miasta, ale i klubu. Jednak musimy mieć swój plan - wyjaśnił.

Po zakończeniu rozgrywek z Górnika odeszli pomocnicy Grek Giannis Mystakidis, Szymon Żurkowski i Gruzin Walerian Gwilia oraz hiszpański stoper Dani Suarez. Kolejną, dwuletnią umową, związał się z klubem trener Marcin Brosz prowadzący zespół od czerwca 2016, został też w klubie Płatek.

Przyznał, że udało się osiągnąć porozumienie w kwestii wykupu z włoskiego Udinese obrońcy młodzieżowej reprezentacji Polski Pawła Bochniewicza, któremu skończyło się wypożyczenie.

- Wszystko jest na ostatniej prostej. Spotkałem się z właścicielem Udinese, doszliśmy do porozumienia. Mam nadzieję, że we wtorek dwuletni kontrakt zostanie podpisany. To dla mnie ważne wiadomość, bo solidna obrona to fundament. Bardzo nalegałem, by Górnik wydał bardzo duże pieniądze na ten transfer. Liczę, że Paweł się jeszcze rozwinie, będzie kluczowym naszym graczem i powalczy o debiut w seniorskiej reprezentacji - powiedział.

Górnik zatrudnił latem 26-letniego słoweńskiego lewego obrońcę Erika Janzę i trzy lata młodszego serbskiego pomocnika Filipa Bainovica. Cały czas testowani są gambijski pomocnik Alasana Manneh i argentyński napastnik Juan Bauza.

- Juan przyleciał ze swojego kraju, gdzie było dwa stopnie i przeżył mały szok temperaturowy. Jest na zgrupowaniu w Poznaniu, zdaniem trenera Brosza prezentuje się bardzo dobrze - stwierdził Płatek.

Przyznał, że "dopinany" jest transfer 21-letniego Manneha, który jest zawodnikiem Barcelony, a ostatnio grał w Bułgarii. - Jesteśmy dogadani z Barceloną w kwestii kwoty pozyskania go, to dla nas inwestycja. Wiemy, jakich jeszcze zawodników chcemy, czekamy na nich, by powoli dopiąć skład - wyjaśnił.

Chodzi o piłkarzy grających na razie w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, którzy będą "do wzięcia" po odpadnięciu.

- Ciężko nam pozyskać polskich piłkarzy z klubów ekstraklasy czy 1.ligi, bo ich ceny są bardzo wysokie. Musimy mieć własny sposób, stąd mający swoją renomę trener Marcin Prasoł w zespole rezerw, który ma trenować i grać tym samym systemem, co pierwsza drużyna. Musimy wychować sobie zawodników, przede wszystkim z regionu, którzy będą przygotowani, by w krótkim czasie zaistnieć w zespole Marcina Brosza - podsumował Artur Płatek.

Piotr Girczys