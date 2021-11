Czterech zatrzymanych podczas zabezpieczania meczu Górnik-Legia

Wśród zatrzymanych jest trzech szalikowców Legii i jeden Górnika - podał w poniedziałek zespół prasowy śląskiej policji.

Niedzielny mecz przy ul. Roosevelta w Zabrzu, wygrany przez miejscową drużynę 3-2, zabezpieczali policjanci miejscowej komendy miejskiej wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału i częstochowskiego pododdziału prewencji. Policjanci korzystali z psów wyszkolonych do wyszukiwania materiałów pirotechnicznych. W całym mieście obecni byli mundurowi z prewencji, drogówki oraz kryminalni. Zabezpieczali trasy dojazdowe, okolice stadionu i rejony przystanków komunikacji miejskiej.

"Niestety, w trakcie zabezpieczenia tej imprezy masowej doszło do incydentów. Policjanci zatrzymali cztery osoby. Wśród z kibiców Legi Warszawa zatrzymani zostali: 22-latek za wniesienie na stadion miotacza gazu, 28-latek za wtargnięcie na mecz oraz 47-latek za posiadanie przy sobie narkotyków w postaci marihuany. Za wtargnięcie na teren imprezy masowej zatrzymany został także 26-letni kibic Górnika Zabrze" - podała policja.

Górnik - Legia. Incydent też przed meczem

Zespół prasowy opisuje też incydent, do którego doszło przed meczem, po doprowadzeniu kibiców przyjezdnych pod bramę stadionu. "Podczas legitymowania i karania kibiców, którzy dopuścili się wykroczeń na trasie przemarszu, widzący to kibice Legii Warszawa próbowali przeszkodzić w tych działaniach. W związku z agresją kibiców, policjanci zmuszeni byli do użycia środków przymusu, które ostatecznie pozwoliły na opanowanie całej sytuacji"- podała policja.

Zdjęcie Górnik wygrał z Legią 3-2 / Tomasz Kudala / East News