Cracovia. Piłkarze "Pasów" zostają na wypożyczeniach, wracają Čečarić i Majchrowicz

Cracovia ogłosiła, że jej piłkarze, którzy są wypożyczeni do innych klubów, zostaną w nich do końca sezonu. Z powodu pandemii koronawirusa sezon piłkarski został przesunięty do lipca, a umowy zawodników są podpisywane do 30 czerwca.

Zdjęcie Filip Piszczek w barwach Trapani Calcio /Getty Images

Przedłużone wypożyczenia obowiązują wszystkich graczy, aktualnie występujących w rozgrywkach Fortuna I Ligi. Do końca pierwszoligowego sezonu w barwach swoich zespołów grać będą: Jakub Serafin (Puszcza Niepołomice), Radosław Kanach (Sandecja Nowy Sącz) oraz Rubén López Huesca (Zagłębie Sosnowiec).

Na szczeblu drugoligowym zawodnikiem GKS-u Katowice do końca rozgrywek pozostanie również Szymon Kiebzak.

Występujący we włoskiej Serie B Filip Piszczek zostanie graczem Trapani Calcio do końca sierpnia.

Natomiast do Cracovii wraca dwóch piłkarzy, których kluby nie chciały dłużej zatrzymać. To Filip Majchrowicz, który ostatnie miesiące spędził w drugoligowej Resovii, a także niedawny gracz Korony Kielce, Bojan Čečarić.