El. ME: Awans Polaków po zwycięstwie nad Turcją

Polacy wygrali w Grodzisku Mazowieckim z Turcją 3:0 w ostatnim meczu eliminacji i z pierwszego miejsca w grupie A4 awansowali do finałowego turnieju drużynowych mistrzostw Europy w tenisie stołowym w 2019 roku.



We wtorkowym spotkaniu polscy pingpongiści stracili zaledwie jednego seta. Punkty zdobyli: Jakub Dyjas (Liebherr Ochsenhausen), Wang Zeng Yi (Dojlidy Białystok) i Marek Badowski (Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki).



Podopieczni trenera Tomasza Krzeszewskiego zaczęli eliminacje od porażki u siebie z Chorwacją 0:3. Po tym występie do reprezentacji wrócił 35-letni "Wandżi" i biało-czerwoni seryjnie wygrywali: z Turcją 3:0, Chorwacją 3:1 i ponownie z Turkami 3:0. Najlepszy bilans gier miał brązowy medalista ME w singlu z 2016 roku 23-letni Dyjas: 4-1.



Do DME 2019 we francuskim Nantes awansowali także Chorwaci.



Wcześniej prawo gry w turnieju finałowym zapewniły sobie polskie tenisistki stołowe, trenowane przez Zbigniewa Nęcka, który w trakcie sezonu zastąpił Michała Dziubańskiego



Polska - Turcja 3:0