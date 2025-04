Tylko 18 gemów w pojedynku Coco Gauff. Doszło do udanego rewanżu za Indian Wells

Zaskakująco krótki mecz Coco Gauff w Madrycie. Doszło do udanego rewanżu

Coco Gauff i Belinda Bencic już po raz trzeci w tym roku trafiły na siebie w 1/8 ważnego turnieju. W Australian Open lepsza była Amerykanka, ale Szwajcarka jako pierwsza w sezonie zdołała jej "zabrać" seta. W Indian Wells triumfowała już mistrzyni olimpijska z Tokio. W Madrycie ich starcie było zaś najkrótsze, po raz pierwszy zakończyło się w dwóch setach. I to Gauff zagrała spokojnie, dobrze serwowała - triumfowała 6:4, 6:2. Do ciekawej sytuacji z jej udziałem może dojść w rankingu WTA "na żywo", już we wtorek.