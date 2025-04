Kadrowicz Probierza świętuje, rekord świata o krok. Nieprawdopodobny wynik

Bułgarska ekstraklasa to ostatnimi laty dość specyficzne miejsce. Choć do rozgrywek przystępuje kilkanaście zespołów, to kandydat do tytułu mistrzowskiego jest dobrze znany niemal od początku sezonu. Łudogorec Razgrad, bo o nim mowa, stał się bowiem prawdziwym dominatorem tamtejszych rozgrywek.