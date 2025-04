Poważny problem w Hiszpanii i to tuż przed meczem Świątek. Mecz Polki opóźniony

Końcówka kwietnia to czas, w którym fani tenisa zasiadają przed odbiornikami, aby móc podziwiać kulminacyjne momenty zmagań najlepszych zawodników w ramach tegorocznej edycji turniejów ATP oraz WTA Madryt. W rywalizacji kobiet pozostało już tylko kilka czołowych zawodniczek, które zaciekle walczą o każdego gema, przybliżającego do końcowego sukcesu.

W ramach 1/8 finału mogliśmy już podziwiać pojedynki m.in.: Coco Gauff oraz Mirry Andriejewy , które dzięki zwycięstwom zapewniły sobie awans do czołowej ósemki hiszpańskiego turnieju. To również dzień kluczowy dla Igi Świątek , bowiem ramach 1/16 finału zagra ona mecz z Dianą Sznajder . To kolejny sprawdzian dla raszynianki, której póki co hiszpańskie korty sprzyjają. Warto przypomnieć, że 23-letnia tenisistka występuje w Madrycie w roli obrończyni tytułu z ubiegłorocznej edycji wydarzenia .

Awaria prądu na Półwyspie Iberyjskim. Madryckie korty sparaliżowane. Mecz Świątek opóźniony

Podczas spotkania Grigorija Dimitrowa z Jacobem Fearnleyem, czyli meczu poprzedzającym starci Igi Świątek, doszło do niecodziennej sytuacji . W kluczowej fazie 2 seta przy wyniku 5:4 dla bułgarskiego tenisisty na madryckim obiekcie... zabrakło prądu. To samo wydarzyło się między innymi podczas równolegle rozgrywanego meczu Damira Dzumhura z Matteo Arnaldim.

Okazuje się jednak, że to nie jednostkowe przypadki. Z doniesień medialnych wynika bowiem, że przerwy w dostawie prądu obowiązują w obrębie całego kraju, a nawet i w sąsiedniej Portugalii. Tak poważny problem spowodować może ogromne opóźnienia w dzisiejszym harmonogramie turnieju WTA oraz ATP Madryt. Niektóre mecze zostały co prawda dograne, jednak w przypadku starcia Bułgara z Anglikiem poważną przeszkodę stanowi kamera, która utrudnia tenisistom dokończenie spotkania. Oznacza to, że starcie Igi Świątek z Dianą Sznajder, które rozegrane miało być po zakończeniu wspomnianego meczu, również nie odbędzie się zgodnie z pierwotnymi założeniami, a jego nowa godzina jest póki co ciężka do oszacowania. Wszystko zależy bowiem od ponownego przywrócenia prądu na madryckie korty.