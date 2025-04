Maciej Megier w mistrzostwach Polski w biegu na 10 000 metrów zdobył złoty medal z wynikiem 28.21,77 sek. To najlepszy czas jakiegokolwiek Polaka na tym dystansie od 1990 roku. To także siódmy wynik w historii polskiej lekkoatletyki.

Megier pobił rekord Polski młodzieżowców, który od 1973 roku należał do Bronisława Malinowskiego i wynosił 28.30,4 sek. To mistrz olimpijski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. To też jest specjalność Megiera, który ma w planie także ataki na kilka innych rekordów. Reklama

Zdublował wszystkich rywali i sam biegł po rekord Polski

Zaraz po mistrzostwach Polski w Warszawie Megier udał się do Zakopanego na tygodniowe zgrupowania aklimatyzacyjne przed wyjazdem w wysokie góry do Font Romeu. Czekają go zatem cztery tygodnie ciężkiej pracy. Wszystko po to, by ruszyć po kolejne rekordy Polski.

- Przed tym biegiem razem z trenerem stawialiśmy na czas 28.10 - 28.15. I taki był plan. Nie było jednak za bardzo z kim biegać, więc uznaliśmy, że ruszę sam. W tej sytuacji stało się jasne, że czas lepszy od 28.30 będzie już naprawdę niezłym wyczynem. Biegłem cały dystans sam, ale - jak widać - udało się jeszcze urwać coś z tego planowanego wyniku 28.30. Są zatem rezerwy. Gdybym pobiegł w mocniejszej stawce, to na pewno byłoby znacznie szybciej - mówił Megier w rozmowie z Interia Sport.

Czas Megiera to w tej chwili 19. wynik w Europie w tym roku. Gdyby jednak pobiegł - jak mówił 28.10 - 28.15 - to byłaby ścisła czołówka na Starym Kontynencie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, o czym mówił nasz lekkoatleta, że cały dystans pokonywał sam. To była naprawdę rzadko spotykana sytuacja na polskich stadionach, by polski biegacz zdublował wszystkich rywali.

- Rzeczywiście to było dość niespotykane - śmiał się Megier.

Ważny krok w karierze Macieja Megiera

Ten bieg w Warszawie - poza tym, że był walką o medal mistrzostw Polski - był etapem przygotowań pod biegi na 3000 metrów z przeszkodami.



- Trening, jaki wykonujemy pod ten dystans, wiąże się z bieganiem na 5000 i 10 000 metrów, ale także na 1500 metrów. Niedawno byłem na obozie w Albuquerque w USA, to tam biegaliśmy typowo pod 10 000 metrów, ale wykonywałem też treningi na przeszkodach. Głównie skupialiśmy się jednak na treningu tlenowym - mówił Megier.

Poprawienie rekordu Polski młodzieżowców, należącego do legendy polskiej lekkoatletyki, to dla zawodnika ze Starogardu Gdańskiego ważny krok w karierze.

Ten rekord marzył mi się. Już w październiku ustalaliśmy, ile chciałbym pobiec na 3000 m z przeszkodami, 5000 m i 10 000 metrów. Umówiliśmy się tak z trenerem, że na kartce napiszę mu swoje oczekiwania na tych dystansach, a on na swojej i pokaże mi ją dopiero na koniec sezonu. Napisałem właśnie tam, że chciałbym pobić ten rekord młodzieżowców na 10 000 m. Chciałem złamać granicę 28.30. To było dla mnie ważne, bo ten wynik należał do legendy polskiego sportu. Bardzo się cieszę, że w jego wieku byłem w stanie szybciej pobiec tę "dyszkę". To daje nadzieję na to, że w przyszłości będę mógł pobić seniorski rekord Polski Bronisława Malinowskiego na 3000 m z przeszkodami ~ mówił Megier.

- W tym sezonie celujemy razem z trenerem, by biegać na przeszkodach w czasie 8.20. Nie ukrywam jednak, że bardzo chciałbym w tym roku pobić rekord Polski młodzieżowców w tej konkurencji, który od 2004 roku wynosi 8.17,32 sek. i należy do Radosława Popławskiego. Gdybym to zrobił, to byłbym bardzo zadowolony. Nie ukrywam jednak, że to będzie bardzo trudne, bo to jest naprawdę bardzo dobry wynik - przyznał. Reklama

Zapowiada polowanie wiekowe rekordy Polski

Na 3000 m z przeszkodami Megier zaprezentuje się pierwszy raz w tym sezonie na Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy (30 maja).

- Moje marzenia sięgają naprawdę wysoko. Najpierw jednak chciałbym się rozprawić z seniorskimi rekordami Polski na 3000 m z przeszkodami (8.09,11 sek., Bronisław Malinowski - przyp. TK) i w biegu na 10 000 m (27.53,61 sek., Jerzy Kowol - przyp. TK). To już byłoby coś. Najważniejsze, by zdrowie dopisywało - zapowiedział 22-latek.

Megier przed tym sezonem zmienił barwy klubowe. Był zawodnikiem AZS AWFiS Gdańsk, a teraz reprezentuje SKLA Sopot. Trenera Krzysztofa Szałacha zamieniła na Zbigniewa Rolbieckiego, który jest też trenerem blokowym w Polskim Związku Lekkiej Atletyki.



22-latek dość późno zaczynał przygodę z lekkoatletyką, bo w wieku 17 lat. Wcześniej grał w piłkę nożną na pozycji pomocnika w Beniaminku 03 Starogard Gdański.



- Zaczynałem rzeczywiście dość późno, ale przecież Bogusław Mamiński, który biegał przeszkody w czasie 8.09, biegać zaczynał w wieku 19 lat - mówił. Reklama

Wciąż jednak bardzo interesuje się piłką nożną, ale też motoryzacją. Pasjonuje się geografią i historią. Czyta w tym temacie wiele książek.



