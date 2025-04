Dwa sety i po wszystkim w meczu Andriejewej. Rewelacja turnieju za burtą zmagań w Madrycie

WTA Madryt: Mirra Andriejewa w ćwierćfinale. Rosjanka pokonała Julię Starodubcewą

Druga część rywalizacji przebiegała już nieco inaczej, chociaż Mirra mogła doskonale rozpocząć. Już w gemie otwarcia wypracowała sobie break pointa, ale wykorzystała go. Po chwili musiała bronić okazji przeciwniczki na 2:0 . Ostatecznie Starodubcewa nie doprowadziła do takiego rezultatu, ale dało się zauważyć, że Ukrainka wyraźnie podniosła poziom swojej gry. A to zaczęło powodować problemy i lekką frustrację po stronie przeciwniczki.

W szóstym gemie Andriejewa wróciła ze stanu 15-30 i to ją trochę napędziło. Po chwili wykorzystała słabszy moment Julii i wyszła na prowadzenie 4:3 z przewagą przełamania. W następnych minutach obie dołożyły po jednym "oczku" przy swoim podaniu. Przy stanie 5:4 Mirra serwowała po awans do ćwierćfinału. Pojawiło się jednak trochę kłopotów, rywalka objęła prowadzenie 15-40, a to oznaczało dwa break pointy na 5:5. Rosjanka doprowadziła do równowagi, ale potem musiała bronić kolejnych okazji na przełamanie. Oddaliła w sumie cztery okazje i ostatecznie zdołała zakończyć mecz w dziesiątym gemie. Triumfem 6:1, 6:4 zapewniła sobie miejsce w najlepszej "8". W środę powalczy o półfinał z Coco Gauff.