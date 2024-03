Jednoznaczne stanowisko burmistrz Paryża przed igrzyskami. Chodzi o Rosjan

Hidalgo natomiast chciałaby nie dopuścić rosyjskich sportowców do startu w Paryżu, ze względu na reżim Władimira Putina i agresję tego kraju na Ukrainę.

"Osobiście, a to nie jest moja decyzja, wolałabym, żeby Rosjanie nie pojawili się na igrzyskach. Uważam Putina za dyktatora, który zagraża całej Europie i prowadzi wojnę z Ukrainą, pozbawiając ją prawa do istnienia jako narodu. Będzie bardzo trudno to zostawić, nawet jeśli wystąpią pod neutralną flagą, bo wiemy, jak duży nacisk Putin kładzie na Rosjan-sportowców" - powiedziała burmistrz w rozmowie z Reuterem.