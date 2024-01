Francuski rząd stanowczo odpowiada Putinowi. "Przecież to są bzdury"

"Nie obchodzi nas, co mówi Putin"

Na stanowisko MKOl zareagował niedawno Władimir Putin. - Ta decyzja pogrzebie ruch olimpijski - powiedział dyktator. Minister Oudea-Castera zareagowała na te słowa. - Nie obchodzi mnie to, co on myśli. MKOl ustaliła pewne zasady i to ona zdecyduje kto weźmie udział w igrzyskach, a kto nie. To są prowokujące wypowiedzi (ze strony Putina). Słyszeliśmy także jak przy tej okazji mówił o dyskryminacji etnicznej. Przecież to są bzdury - powiedziała.