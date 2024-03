Otwarta droga dla Rosjan i Białorusinów. To już pewne. Jest oficjalny komunikat

Zawodnicy neutralni będą zobowiązani do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych precyzyjnie w odpowiednich regulaminach ITF.

W światowym tenisie nic się nie zmienia. Neutralność zamiast wykluczeń i sankcji

"Decyzja ITF jest konsultowana z większością międzynarodowych federacji zrzeszających sportowców, którzy tego lata będą rywalizować na Igrzyskach 2024 w Paryżu. Stanowisko ITF jest również spójne z obecną międzynarodową polityką tenisową przyjętą w marcu 2022 roku " - to dalszy fragment komunikatu.

Decyzja nie ma charakteru przełomowego. Już w grudniu ubiegłego roku MKOl dopuścił do startu w paryskich igrzyskach olimpijskich Rosjan i Białorusinów .

- Indywidualni sportowcy nie mogą być karani za działania swoich rządów . Wojna na Ukrainie to jedna spośród 28 wojen i konfliktów, które toczą się na tym świecie, a wszyscy pozostali sportowcy pokojowo ze sobą rywalizują - oznajmił wówczas Thomas Bach, przewodniczący MKOl.

Rosjanie nadal jednak traktują warunkową zgodę na start jak ujmę na honorze. - Udział w Igrzyskach Olimpijskich to marzenie każdego sportowca. Ale warunki są dyskryminujące i sprzeczne z zasadami sportu. W ten sposób szkodzą samym igrzyskom olimpijskim, a nie rosyjskiemu sportowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia - grzmiał w rodzimych mediach minister sportu Oleg Matytsin.