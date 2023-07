I po Igrzyskach w Polsce

Tak, co tu dużo mówić, przed imprezą, nikt się nie spodziewał, że zgarniemy aż pięćdziesiąt medali i zaprezentujemy się godnie we wszystkich 29 igrzyskowych dyscyplinach. Ani ówczesne władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ani ministerstwo sportu, ani władze Małopolski i Krakowa. Najbardziej optymistyczne szacunki oscylowały wokół 30-35 medali, bo takie historyczne przesłanki mieliśmy po udziale naszych reprezentantów w Igrzyskach w Baku i Mińsku. Ale żeby 50 medali? Tego chyba nie przewidział nikt. To oczywiście i dobrze, i źle. Dobrze, bo oznacza, że mobilizacja u naszych sportowców była maksymalna i wydusiliśmy, co się dało ze wszystkich naszych szans, a nawet chyba dodaliśmy jeszcze coś więcej. Źle, bo co to za impreza, gdzie - jako gospodarze - nie jesteśmy pewni naszych możliwości i pozostawiamy wiele rzeczy siłom nadprzyrodzonym. Tak czy owak, materiał do przemyśleń jest spory, bo po takim sukcesie zatrzymać się nam zwyczajnie nie wypada. Trzeba się pogłowić w szerszym gronie, jak przekuć to, co zdarzyło się w ostatnich 12 dniach od Wrocławia po Rzeszów, może w przyszłości służyć nie tylko polskiemu sportowi, ale i Polsce - też!