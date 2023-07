Zachowanie Świątek wywołało salwę śmiechu. Zaskakujące obrazki na korcie

Iga Świątek przed startem tegorocznego Wimbledonu nie była upatrywana w roli głównej faworytki do wygranej. Polka wprawdzie przyjechała do Londynu jako liderka rankingu WTA i triumfatorka ostatniego Rolanda Garrosa , ale jej dotychczasowe występy na kortach trawiastych pokazywały, że wciąż nie czuje się pewnie na tego typu nawierzchni. Jednak akurat starcie z Chinką Lin Zhu pokazało, że raszynianka czuje się na trawie coraz lepiej .

Myślę, że to ciągle ta sama Iga, ale pewniejsza, bo zagrałam kilka meczów na trawie. Może w końcu pokocham tenis na trawie?

Zaskakujące sceny na korcie. Salwa śmiechu na trybunach

Świątek od początku kontrolowała wydarzenia na korcie i choć w drugim secie dała się przełamać, to jednak bez większych kłopotów awansowała do kolejnej rundy, wygrywając z Lin Zhu w dwóch setach. W trakcie spotkania doszło jednak do zabawnego zdarzenia, które wywołało na trybunach salwę śmiechu.