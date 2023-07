Popis Igi Świątek w pierwszej rundzie. Pogoda dała się we znaki

Iga Świątek przed startem tegorocznego Wimbledonu nie była upatrywana w roli głównej faworytki do wygranej. Polka wprawdzie przyjechała do Londynu jako liderka rankingu WTA i triumfatorka ostatniego Rolanda Garrosa , ale jej dotychczasowe występy na kortach trawiastych pokazywały, że wciąż nie czuje się pewnie na tego typu nawierzchni.

Raszynianka w 2021 roku zakończyła Wimbledon na czwartej rundzie, a rok później odpadła w trzeciej. W bieżącym sezonie wprawdzie dotarła do półfinału turnieju w Bad Homburg, z którego ostatecznie się wycofała, ale była to impreza rangi WTA 250, z której trudno było wyciągnąć daleko idące wnioski co do gry 22-latki na trawie. Polka zmagania w stolicy Anglii rozpoczęła od meczu z Lin Zhu, a ich starcie rozegrano w poniedziałek 3 lipca.