Iga Świątek pokonała Chinkę Lin Zhu 6:1, 6:3 w pierwszym meczu turnieju wimbledońskiego, który rozpoczął się w poniedziałek w Londynie. To porównywalna wygrana Polki jak podczas zeszłorocznego pierwszego meczu imprezy, gdy zwyciężyła Chorwatkę Janę Fett 6:0, 6:3. Tyle, że chorwacka tenisistka była wtedy kwalifikantką, natomiast Lin Zhu to 34. rakieta świata i zarazem druga rakieta Chin.

To powoduje, że Chińczycy w pomeczowych komentarzach są załamani, bo spodziewali się iż ich zawodniczka stawi poważniejszy opór, zwłaszcza że mecz odbywa się - co w Chinach podkreślano - na nawierzchni, na której Polka nie umie specjalnie grać. Okazało się to nieprawdą, bo Iga Świątek poradziła sobie świetnie.