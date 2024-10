Wszyscy czekali na reakcję Świątek. Tak Polka "postraszyła" Sabalenkę

Iga Świątek po wielu miesiącach panowania straciła miano pierwszej rakiety świata. W rankingu WTA Polkę wyprzedziła bowiem Aryna Sabalenka. Choć było to nieuniknione, nikt jednak nie spodziewał się, że nasza tenisistka będzie musiała ustąpić miejsca na fotelu liderki Białorusince tak wcześnie. Do roszady dojść miało bowiem dopiero 28 października. To właśnie tego dnia paniom miano odjąć punkty za ubiegłoroczne WTA Finals, przez co 26-latka automatycznie wyprzedziłaby w rankingu pięciokrotną mistrzynię wielkoszlemową. Niestety, dość niespodziewanie do "gry" wkroczyły jednak przepisy, które w poniedziałkowy poranek spowodowały ogromny zamęt.

