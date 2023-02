Wielka rywalka Igi Świątek przypomniała porażki Polki. Co za słowa!

Gauff wspomniała o Świątek i Federerze. Wciąż czeka na swój moment chwały

Zabrała także głos na temat swojej wybuchowości na korcie. - Pracuję nad sobą, wciąż nie jestem doskonała. Są momenty, w których zbyt łatwo wpadam w szał, ale myślę, że to się poprawia. Nie staram się też jednak wychodzić na kort i nie reagować w ogóle. Jest to niemożliwe, chyba że jesteś Rogerem - stwierdziła, nawiązując oczywiście do Federera, który był symbolem elegancji i spokoju nie tylko w tenisowym, ale i całym sportowym świecie. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku Szwajcar ogłosił zakończenie kariery.