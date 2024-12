Totalna dominacja Świątek, 4:1 i po wszystkim. Nawet Sabalenka oddała jej pokłon

Iga Świątek i siła spokoju? Zdała już test dwukrotnie, na korcie i poza nim

Świątek uzyskała cztery wskazania. Wprawdzie bez fałszywej skromności zagłosowała sama na siebie, ale takiego samego zdania były Qinwen Zheng, Jasmine Paolini i... Aryna Sabalenka. Białorusinka wymieniła również siebie i był to jej jedyny punkt w szybkim plebiscycie .

W ostatnich 2-3 latach raszynianka poczyniła spore postępy, jeśli chodzi o zachowanie spokoju i koncentracji na korcie w sytuacjach kryzysowych . W przeszłości potrafiła ronić łzy w trakcie gry. Teraz jeśli płacze - jak po półfinałowej porażce w igrzyskach olimpijskich - to pozwala sobie na to dopiero po zakończeniu spotkania.

Prawdziwy test na siłę spokoju Świątek zaliczyła jednak bez rakiety w dłoni. Kiedy 12 sierpnia tego roku dowiedziała się, że w jej organizmie wykryto trimetazydynę (TMZ), była w szoku. Przez długie tygodnie udowodniała swoją niewinność (substancja nie została zażyta intencjonalnie), by w końcu wrócić na kort. Stanęła ponownie do gry, opowiedziała o wszystkim mediom i wygląda na to, że udało jej się zachować równowagę emocjonalną.