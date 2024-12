Tego tylko brakowało. Iga Świątek zagrożona. Były trener nie gryzie się w język

Iga Świątek wraca do równowagi emocjonalnej po traumie, jaką była dla niej zaciekła batalia o udowodnienie niewinności. W organizmie 23-latki wykryto substancję zakazaną, która - jak wykazały badania - została zażyta nieświadomie. Czy to koniec koszmaru? Niekoniecznie. Teraz polska tenisistka musi się jeszcze odnaleźć po powrocie do rywalizacji w tourze. - Może być tak, że koleżanki z kortu będą chciały ją niszczyć mentalnie. Poza nim trenerzy i zawodnicy też doskonale się znają. Są naprawdę różne sposoby, aby kogoś, mówiąc najłagodniej, wybić z rytmu - przestrzega w rozmowie z serwisem i.pl pierwszy trener raszynianki, Artur Szostaczko.