Szarża Rosjanki, ale jaka odpowiedź Igi Świątek. Obronione trzy setbole i triumf Polki

W tym roku Iga Świątek rozegrała tylko jeden turniej na korcie twardym przed wielkoszlemowym US Open. Tak jak w ubiegłym sezonie, dotarła do półfinału WTA 1000 w Cincinnati. Tym razem musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki, która zaprezentowała znakomitą formę i wygrała całe zmagania w stanie Ohio. Dlatego też to Białorusinkę wskazywano na główną faworytkę zmagań w Nowym Jorku przed startem turnieju. Dla Polki mógł to być korzystny czynnik, bowiem teoretycznie pojawiło się mniej oczekiwań względem raszynianki.

