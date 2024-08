6:0 i 3:0, demolka w stylu Świątek. Później totalny zwrot akcji. Mistrzyni US Open za burtą

Sloane Stephens przylatywała do Nowego Jorku po serii trzech porażek z rzędu. Ostatnią poniosła w starciu z Greet Minnen, która w poniedziałek uporała się w pierwszej rundzie US Open z Magdaleną Fręch. W trochę lepszym nastroju na ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie przybyła Clara Burel. Reprezentantka Francji dotarła do ćwierćfinału WTA 250 w Cleveland, gdzie musiała uznać wyższość Beatriz Haddad Maii.

