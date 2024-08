Sabalenka "zardzewiała", męczarnie z outsiderką. 7:5, 4:6 i stało się to

W secie drugim sytuacja się odwróciła. Znów panie "wymieniły" się przełamaniami, a do stanu 4:4 gra była bardzo wyrównana. Rachimowa w kluczowym momencie wygrała jednak serwis Sabalenki i wyrównała stan pojedynku (6:4). O wszystkim rozstrzygnął set trzeci. Zagrożona wielką wpadką gwiazda robiła, co mogła by ustrzec się wpadki. I ostatecznie wygrała tę wojnę nerwów. Przy stanie 3:3 przełamała, co okazało się kluczowe dla losów meczu. Utrzymała przewagę do samego końca, zwyciężając 6:4.