Zaczęła od 6:0, później nastał kolejny koszmar. To już 23. porażka z rzędu

Mecz pierwszej rundy US Open dla Shuai Zhang rozpoczął się rewelacyjnie, bo od zwycięstwa 6:0 w pierwszym secie. Wtedy wydawało się, że Chinka może przerwać passę 22 porażek z rzędu i to na turnieju wielkoszlemowym. Później jej wyżej notowana rywalka podniosła się i odwróciła losy tego spotkania. Ostatecznie Ashlyn Krueger zwyciężyła 0:6, 6:1, 7:5 i awansowała do drugiej rundy.