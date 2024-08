Szybkie zakończenie meczu Aryny Sabalenki. Białorusinka opuściła kort po 79 minutach gry

Aryna Sabalenka przyleciała do Nowego Jorku opromieniona sukcesem w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Białorusinka wygrała całe zmagania, pokonując po drodze m.in. Igę Świątek. W decydującym spotkaniu o tytuł okazała się lepsza od Jessiki Peguli. Dla tenisistki z Mińska był to pierwszy skalp od Australian Open. 26-latka mogła się cieszyć nie tylko z wywalczonego trofeum, ale także powrotu do bardzo dobrej formy, jakiej nie widziano u niej od kilku miesięcy. Nic więc dziwnego, że to właśnie ją uznaje się za główną faworytkę US Open.

