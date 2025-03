Świątek zeszła z kortu, Abramowicz wywołana do tablicy. "Ona jest ochroniarzem"

Iga Świątek wyraźnie obniżyła loty względem ubiegłego sezonu, co momentalnie wywołało liczne spekulacje w mediach. Eksperci, dziennikarze, a także cała rzesza kibiców prześcigiwała się wręcz w tworzeniu teorii objaśniającej brak kolejnych sukcesów i gorszą formę wiceliderki rankingu WTA. Na świecznik w tej sytuacji błyskawicznie trafiła Daria Abramowicz.

Relacje Igi Świątek z Darią Abramowicz na świeczniku. Psycholożka pod ostrzałem

23-latka współpracuje z psycholożką od wielu lat, choć w ostatnim czasie nad wyraz często przytrafiają jej się wybuchy złości na korcie, a także momenty, w których wyraźnie nie panuje nad emocjami. Jak choćby w Indian Wells, gdy agresywnie odbiła rzuconą przez ballboya piłkę, a ta niemal trafiła siedzącą na trybunach Abramowicz . Wywołało to falę krytyki pod adresem tenisistki z Raszyna.

W niedzielę Świątek zapewniła sobie awans do 1/8 finału BNP Paribas Open, jednak spotkaniu z Elise Mertens towarzyszyło wiele nerwów. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5:2, pozwoliła rywalce na odrobienie strat i doprowadzenie w ostateczności do tie-breaka. W nim na szczęście to Polka była górą. Drugi set był już kompletną demolką 6:1. Dwa tak skrajnie różne sety w wykonaniu raszynianki, a także niektóre z jej reakcji po nieudanych zagraniach były szeroko komentowane.