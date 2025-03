108 minut walki, a później taka deklaracja. Świątek ogłasza po meczu w Miami

Iga Świątek po prawie dwugodzinnej batalii zdołała pokonać Elise Mertens i awansować do kolejnej rundy turnieju WTA 1000 w Miami. Zwycięstwo to nie przyszło jednak Polce łatwo. Ba, w pierwszym secie o mały włos nie została pokonana przez rywalkę. Po skończonym meczu raszynianka zwróciła się do kibiców. Z jej ust padła ważna deklaracja.