Kibice zachodzili wtedy w głowę, co stało za gorszą niż zazwyczaj postawą naszej rodaczki. Debata narodowa nie potrwała długo, ponieważ niepowodzenie szybko przykryły kolejne sukcesy. O turnieju na Bliskim Wschodzie zapomniał w tej chwili już praktycznie każdy. Wydarzenia z Dubaju wróciły jednak ze zdwojoną siłą 25 grudnia, kiedy premierę miał drugi sezon serialu "Cztery pory Igi" . Przed kamerami Canal+ tenisistka wraz ze sztabem szkoleniowym zdradziła kulisy niepowodzenia z końcówki lutego. I okazało się, że wiceliderka WTA przeżyła ogromny dramat.

Iga Świątek zaraziła się koronawirusem. Znamy kulisy wielkich problemów Polki

Swoje trzy grosze w przegranym starciu z Rosjanką dołożył... koronawirus. "Powiedziałam do Maćka (Ryszczuka - dop.red.), że coś jest inaczej niż zwykle. (...) To nie był taki klasyczny poziom stresu, który obserwujemy zazwyczaj u Igi. Jakaś część tego napięcia, co wynikało z mojej obserwacji oraz intuicji, była inna" - relacjonowała Daria Abramowicz. "Ten mecz był od samego początku bardzo dziwny. Iga mówiła w jego trakcie, że jej się trochę ciężko oddycha, że ciężko jest się jej skupić na grze. Tam były takie nieciekawe perturbacje jeśli chodzi o ten mecz" - dodawał spec od przygotowania fizycznego.