Dopiero co kilkanaście dni temu obserwowaliśmy starcie Igi Świątek z Anną Kalinską w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a już czeka nas kolejny bezpośredni pojedynek między tymi tenisistkami. Tym razem stawką będzie awans do czwartej rundy US Open. Polka miała trochę problemów w poprzedniej fazie, musiała rozegrać trzysetową batalię z Suzan Lamens. Mimo to nasza reprezentantka wygrała swój mecz 6:1, 4:6, 6:4. Z kolei Rosjanka pokonała bez straty partii Julię Putincewą - 6:1, 7:5.

Piątek dla raszynianki był dniem przygotowań do kolejnej batalii, którą zaplanowano na noc z soboty na niedzielę, nie przed godz. 1:00 czasu polskiego. 24-latka pojawiła się na obiektach US Open tylko po to, by odbyć standardowy trening. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku najbliższej rywalki Świątek. Kalinska musiała rozegrać spotkanie w deblu, do którego zgłosiła się z Soraną Cirsteą. Panie osiągnęły już wspólnie jeden sukces w tym sezonie, wygrywając zmagania gry podwójnej podczas WTA 1000 w Madrycie.

Wczoraj rywalizowały w premierowej fazie deblowych rozgrywek w Nowym Jorku z Amerykankami - McCartney Kessler i Peyton Stearns. Tak się składa, że obie reprezentantki USA walczyły z Polkami podczas tegorocznego US Open. Kessler pokonała Magdę Linette w pierwszej rundzie singla, a Stearns uległa Magdalenie Fręch w 1/32 finału. W piątek tenisistki ze Stanów Zjednoczonych wyeliminowały triumfatorki Mutua Madrid Open.

US Open: Sorana Cirstea i Anna Kalinska kontra McCartney Kessler i Peyton Stearns w pierwszej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od serwisu mistrzyń z Madrytu. Na początku panie pewnie utrzymały swoje podania. Pierwsze większe emocje nastały podczas trzeciego gema, kiedy to obserwowaliśmy walkę na przewagi. Ostatecznie Cirstea i Kalinska nie musiały jednak bronić żadnego break pointa. Okazja na przełamanie pojawiła się po zmianie stron. Wówczas Kessler oraz Stearns prowadziły 30-15, ale potem przegrały trzy akcje z rzędu. Rumuńsko-rosyjski duet zaczął uciekać przeciwniczkom. Po szóstym rozdaniu zrobiło się już 5:1, mimo że Amerykanki miały w nim aż trzy szanse na drugie "oczko".

Wydawało się, że reprezentantki USA już nie podniosą się w premierowej odsłonie. Tym bardziej, że w siódmym gemie Sorana oraz Anna miały 30-15, przez co były o dwie piłki od wygrania partii. Wtedy nastąpił niesamowity zwrot akcji. McCartney i Peyton odrobiły jedno przełamania, a później ruszyły w pogoń. I dogoniły przeciwniczki, wyrównując na 5:5. Na tym nie poprzestały. Kolejny break oznaczał, że przy stanie 6:5 serwowały po zwycięstwo w secie. Tenisistki z USA miały jeszcze dwie szanse z rzędu na tie-breaka, ale nie wykorzystały żadnej z nich. I tak z 1:5 15-30 zrobiło się 7:5 dla Kessler i Stearns.

W drugiej części pojedynku mieliśmy już zaciętą walkę od początku. Od trzeciego do piątego gema obserwowaliśmy festiwal przełamań. Mógł on być kontynuowany także w szóstym rozdaniu, ale wówczas Amerykanki obroniły break pointa na 3:3. To był kluczowy moment dla losów całej batalii. Do końca spotkania panie pilnowały już swoich podań, co działało na korzyść McCartney oraz Peyton. Dzięki temu reprezentantki Stanów Zjednoczonych wygrały 7:5, 6:4 i zameldowały się w drugiej rundzie debla na US Open. Tam zmierzą się z duetem rozstawionym z "2" - Sara Errani/Jasmine Paolini. Z kolei Kalinska została już wyeliminowana z rozgrywek gry podwójnej w Nowym Jorku i może się skupić wyłącznie na singlu.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Sorana Cirstea BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

McCartney Kessler Bai Xuefei/Xinhua via AFP AFP

Peyton Stearns JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP