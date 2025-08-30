Partner merytoryczny: Eleven Sports

Emocjonująca batalia Sabalenki z Fernandez na Louis Armstrong Stadium. Tie-break na koniec

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego zobaczyliśmy w akcji Arynę Sabalenkę. Liderka rankingu WTA walczyła o awans do czwartej rundy z Leylah Fernandez. US Open doskonale pamięta ich jedną rywalizację. Cztery lata temu tenisistka z Mińska doznała bolesnej porażki, przegrywając półfinałowe starcie po zaciętej końcówce. Dzisiaj obrończyni tytułu chciała wziąć rewanż za tamten pojedynek. Kanadyjka znów nie dawała za wygraną. Na koniec spotkania obejrzeliśmy tie-break.

Aryna Sabalenka rywalizowała z Leylah Fernandez o awans do czwartej rundy US Open
Aryna Sabalenka rywalizowała z Leylah Fernandez o awans do czwartej rundy US OpenElsaAFP

Aryna Sabalenka nie straciła seta na drodze do trzeciej rundy tegorocznego US Open. Liderka rankingu WTA najpierw pokonała Rebekę Masarovą, a następnie uporała się z Poliną Kudiermietową. Oba spotkania miały podobny schemat - zacięta pierwsza partia, a później dominacja ze strony tenisistki z Mińska. W taki oto sposób obrończyni tytułu zameldowała się w 1/16 finału nowojorskiej imprezy.

    Tam czekało ją premierowe starcie na tym turnieju z rozstawioną zawodniczką. 27-latka trafiła bowiem na "31" - Leylah Fernandez. Tak się składa, że reprezentantka Kanady doskonale zna smak zwycięstwa z Sabalenką na kortach US Open. Gdy cztery lata temu panie spotkały się w półfinale, wówczas stawką dla obu tenisistek był pierwszy wielkoszlemowy finał w singlu na poziomie zawodowym. Po niezwykle zaciętej batalii lepsza okazała się wtedy zawodniczka z Ameryki Północnej - 7:6(4), 4:6, 6:4. Od tamtej chwili obie nie miały możliwości, by stoczyć bezpośredni pojedynek. Spotkały się ponownie dopiero po blisko 48 miesięcach, znów w Nowym Jorku. Aryna miała zatem doskonałą szansę na to, by wziąć rewanż za tamtą bolesną porażkę.

      US Open: Aryna Sabalenka kontra Leylah Fernandez w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Pierwszy gem trwał bardzo długo, obie tenisistki miały swoje szanse na premierowe "oczko". Ostatecznie Aryna obroniła cztery break pointy i wyszła na prowadzenie. Po chwili liderka rankingu WTA posiadała dwie okazje z rzędu na 2:0, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Głównie przez agresywną i śmiałą grę Fernandez. Reprezentantka Kanady wyszła ze stanu 15-40 i doprowadziła do remisu. Następne minuty ułożyły się jednak po myśli Białorusinki. 27-latka coraz lepiej serwowała i wywierała przez to presję na przeciwniczce. W trakcie czwarte rozdania znów miała szanse na przełamanie. Przy pierwszej z dwóch okazji Leylah popełniła podwójny błąd serwisowy. Później tenisistka z Mińska kontrolowała już sytuację na korcie, pilnowała swoich gemów. Dzięki temu triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.

        Druga część rywalizacji rozpoczynała się od serwisu Fernandez. Tym razem reprezentantka Kanady pilnowała się na starcie, przez co mogła nadawać ton w tej partii. To Sabalenka musiała gonić wynik. W trakcie szóstego gema dość nieoczekiwanie pojawił się break point przy serwisie Aryny. Leylah posiadała okazję na 4:2, ale nie zdołała jej wykorzystać. Ostatecznie Białorusinka wyrównała stan rywalizacji w drugiej odsłonie. Tenisistka z Mińska również zaczęła odczuwać temperaturę spotkania, nie wygrywała już pewnie tak swoich podań, jak to miało miejsce na przełomie pierwszego i drugiego seta. Także kolejne rozdanie przy serwisie obrończyni tytułu obfitowało w rywalizację na przewagi. Tym razem Sabalenka nie musiała jednak bronić break pointa.

        Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. I ponownie, gdy doszło do takiej rozgrywki, zobaczyliśmy dominację ze strony liderki rankingu WTA. Od stanu 1-1 Aryna zgarnęła aż pięć punktów z rzędu, przez co wypracowała sobie kilka meczboli. Już po drugim cieszyła się ze zwycięstwa 6:3, 7:6(2) po 99 minutach gry na Louis Armstrong Stadium. Dzięki temu poprawiła też swój bilans tie-breaków w tym sezonie, wynosi on już 20-1. O awans do ćwierćfinału powalczy z Cristiną Bucsą. Hiszpanka niespodziewanie pokonała w trzech setach Elise Mertens. Jeśli Sabalenka wygra swój kolejny mecz, wówczas Aryna zagwarantuje sobie pozostanie na pozycji numer jeden w kobiecym zestawieniu po US Open niezależnie od dalszych wyników Igi Świątek i Coco Gauff w Nowym Jorku.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

